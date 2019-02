Aabenraa Kommune har som den første kommune fået dispensation for at indhente lægeerklæringer fra borgere, der er på sygedagpenge.

De to dispensationer giver konkret mulighed for, at der i flere tilfælde vil kunne gennemføres jobafklaringsforløb på kortere tid, afholdes færre rehabiliteringsmøder samt undgås en proces om at indhente dokumentation for åbenlyse fysiske eller psykiske skader.

- Vi er blevet fritaget for at indhente lægeerklæringer, hvis vi vurderer, det ikke giver mening. I mange tilfælde er det nemlig spild af tid. Eksempelvis hvis en borger har brækket et ben, siger Søren Lorenzen, der er stabs- og arbejdsmarkedsdirektør i Aabenraa Kommune.

Aabenraa: Som den første kommune i Danmark har Aabenraa af beskæftigelsesministeriet fået dispensation fra kravet om indhentelse af lægeerklæringer forud for første opfølgningssamtale med en borger på sygedagpenge samt kravet om, at alle sager om jobafklaringsforløb skal forelægges rehabiliteringsteamet.

Jeg glæder mig rigtig meget til at følge hele processen med at få udmøntet dispensationerne.

Mindre bureaukrati

Blandt arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer i Aabenraa Kommune er der stor tilfredshed med dispensationerne.

- Det glæder mig, at ministeriet også har kunnet se fornuften i at frigøre tid og ressourcer til sagsbehandlerne, så det er borgeren, der er i centrum og ikke bureaukratiet. Det er godt med handlefrihed, og det drejer sig om at spare administrativ tid til fordel for borgerne, siger Ejler Schütt (DF), der er formand for arbejdsmarkedsudvalget.

Samme opfattelse har næstformanden.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at følge hele processen med at få udmøntet dispensationerne og forventer, at det i en række tilfælde vil sikre en bedre indgangsvinkel til den enkeltes borgers problemstilling. For successen skal måles i forhold til borgeren og ikke i forhold til økonomien, siger Kim Brandt (S).

Aabenraa Kommune havde også søgt om dispensation for 8-ugers fristen for den første opfølgning over for sygemeldte. Den kunne dog ikke imødekommes, da beskæftigelsesministeriet vurderer, at det strider mod en nyligt indgået aftale i Folketinget om en forenklet beskæftigelsesindsats.