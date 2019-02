Kommune går digitalt: Hjemmehjælperen erstattes af en skærmtrold

I Aabenraa Kommune vil man gerne være digital og bruger af velfærdsteknologi som robotter og skærmbesøg. Sidstnævnte bliver nu bredt ud til flere områder og til andre end ældre.

Aabenraa: Teknologien er testet i hjemmeplejen i Felsted. I hjemmeplejen i Bov er man i gang med at indføre dem. Og nu kommer de til borgere i hele kommunen: Skærmbesøg. Man udstyrer borgeren med en tablet, hvor hjemmehjælperen, sygeplejersken eller en anden medarbejder kan komme på virtuelt besøg og levere ydelser, der ikke kræver fysisk fremmøde. Der bliver ringet op, og så kan borgeren trykke på en grøn eller rød knap. Vælges den grønne, toner hjælpen frem på skærmen. - Det lidt unikke, også på landsplan, er, at vi kører meget bredt med skærmbesøg. Der er andre, der bruger dem i forhold til hjemmeplejen, men vi kommer til at køre med dem i sygeplejen, socialpsykiatrien, på vores specialiserede institutioner, i sundhedsplejen, over det hele. Det er en del af medarbejdernes nye faglighed at arbejde med det her, siger Jacob Kyndal, der er direktør for social og sundhed.

Om skærmbesøg Der bruges en helt almindelig tablet, som borgeren kan placere, hvor det giver mest mening. Tabletten stilles gratis til rådighed for borgeren, som får besøg af en medarbejder, der gør den klar til brug. Borgeren har kun udgift til strøm.

Tabletten står hen med sort skærm, men aktiverer sig selv, når der ringes op. Borgeren kan ikke selv ringe til eksempelvis hjemmeplejen via tabletten. Der kan ringes begge veje til pårørende.

Det vurderes individuelt, om borgeren kan få glæde af skærmbesøg. Selvom det vurderes at være tilfældet, kan borgeren stadig sige fra.

Det er Padborg-virksomheden Life-Manager, der leverer videoløsningen.

En del af noget større - Skærmbesøgene er i gang med at blive implementeret, så alt er ikke nyt, men der er også sat rigtig mange nye skibe i søen, siger Karsten Meyer Olesen (S), der er formand for social- og sundhedsudvalget. De skibe, formanden omtaler, er beskrevet i "Handleplan 2019 for digital sundhed og velfærdsteknologi", som udvalget drøftede på sit møde forleden, og som er første skridt af en proces, der skal indfri den politiske strategi for området. Karsten Meyer Olesen fortæller, at det er på baggrund af gode, positive erfaringer, at man nu ruller skærmbesøg ud på flere områder og i hele kommunen. Samtidig er man meget opmærksom på, at de digitale og teknologiske redskaber skal give mening. - Det er vigtigt for os, at det hele tiden bliver gjort til gavn for borgerne. Samtidig skal vi se på udbyttet for borger, medarbejder og kommune. Om vi kan se det på bundlinjen, når det gælder arbejdsglæde og måske økonomi, siger udvalgsformanden.

Mere uafhængig Og når det gælder skærmbesøg, er det ikke kun fra politisk hold, man synes, det kan give mening. - Personalet var skeptisk i starten, men vi fik rigtig god tid til at øve dialog med hinanden. Det gav blod på tanden, og vi ser nu, at der er flere borgere, der er meget glade ved det besøg, fordi vi så ikke skal ind i deres hjem, forklarer Eva Wind, der er driftsleder for hjemmeplejen i Bov. - Det smarte er også, at pårørende kan blive koblet på som kontaktperson. Så hvis man ikke i forvejen har en tablet i hjemmet, hvor man kan bruge FaceTime eller Skype (videoopkald, red.), kan man via programmet på tabletten, Life-Manager, snakke med sin familie, siger Eva Wind, der i den indledende fase har haft fem af 120 hjemmehjælpsmodtagere i sit område, der har modtaget skærmbesøg. I kommunens seniorråd har man endnu ikke haft lejlighed til at samle op på brugen af skærmbesøg, men rådets formand, Hanne Mørup Priess Larsen, forventer at høre mere om udbredelsen på det kommende møde 18. februar. På basis af den viden, forsøgene har bibragt, er hun dog som udgangspunkt positiv. - Jeg mener, det er et godt hjælpemiddel, hvor man ikke er afhængig af at skulle være hjemme på bestemte tidspunkter. Man har meget mere frihed, synes Hanne Mørup Priess Larsen.