Kommune erklærer krig mod naturens stille dræber

Japansk pileurt

Japansk pileurt anses for at være en invasiv art i Danmark og har formået at udnytte en niche, hvor den relativt uden pres kan formere sig hurtigt.Pileurten skygger den naturlige vegetation ihjel og forringer de landskabelige og rekreative værdier, når den omdanner lysåbne arealer til tætte uigennemtrængelige bevoksninger.



Den breder sig hurtigt og kan på et år sætte syv meter lange rodudløbere. Den forsøges derfor lokalt såvel som på landsplan bekæmpet.



