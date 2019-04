Kommunalt sygefravær stiger fortsat: Én gruppe af medarbejdere går imod strømmen

Ikke blot de kommunalt ansatte på rådhuset i Aabenraa har et stadigt stigende sygefravær. Kommunens medarbejdere havde i 2018 et gennemsnitligt sygefravær på 5,3 procent. Foto: Claus Thorsted

Vejen til at blive en duksekommune, når det gælder sygefravær, synes knoldet for Aabenraa Kommune, der igen har oplevet et stigende sygefravær. Gruppen med de dårligste helbredsmæssige odds har dog taget et stort skridt i den modsatte retning.

Aabenraa: Samlet set går det kun én vej med sygefraværet hos Aabenraa Kommunes lidt flere end 4200 ansatte omregnet i fuldtidsstillinger. Nemlig op. Det gennemsnitlige sygefravær var i 2018 på 5,3 procent mod 5,2 procent i 2017. Til sammenligning var sygefraværet på 4,3 procent i 2013. Det viser HR-regnskabet for 2018. - Når vores sygefravær stiger, hænger det også sammen med, at vi som arbejdsplads er rummelig og tolerant. Genvejen til at få et meget lavt sygefravær er, at man hurtigere iværksætter en afskedigelse af medarbejdere, der har for meget sygefravær. Det er ikke en vej, vi er gået, siger borgmester Thomas Andresen (V), der sammen med resten af økonomiudvalget skal drøfte HR-regnskabet på sit møde tirsdag. Thomas Andresen erkender dog, at stigningen i sygefraværet ikke huer ham. - Det er da noget, vi skal arbejde på, for vi vil meget gerne have sygefraværet nedbragt. Det sætter vi også meget ind på. Herunder, at vi gør meget for at klæde vores ledere bedre på, så de tidligt i forløbet tager dialogen med medarbejderne om årsagen til sygefraværet. Samtidig med at vi ser på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, forklarer han.

Mere fra regnskabet Ansatte på særlige vilkår dækker over ansatte registreret med løntilskud, skånejob, fleksjob, servicejob, seniorjob, IGU-elever, akutjob og jobrotation. Antallet af ansatte på særlige vilkår udgjorde ved udgangen af 2018 10,2 procent sammenlignet med 10,5 procent i 2017.

Fra 2017 til 2018 steg nettolønnen for ansatte i Aabenraa Kommune i gennemsnit med 2,5 procent og bruttolønnen med 2,5 procent. I 2018 ligger gennemsnitslønnen i Aabenraa Kommune som den næstlaveste blandt de sønderjyske kommuner.

Sygefraværet er i 2018 højst blandt de ansatte i aldersgruppen 50-59 år.

Fra 2013 til 2018 er udgifter til løn under sygdom steget med 15 procent, og i 2018 blev der udbetalt samlet set 60,8 millioner kroner løn under sygdom.

En gruppe skiller sig ud Dykker man ned i tallene i HR-regnskabet, gemmer der sig imidlertid også en positiv tendens. Den medarbejdergruppe, der er ansat på særlige vilkår - som fleksjobbere og medarbejdere med løntilskud - har sænket deres sygefravær ganske betragteligt fra 2017 til 2018. 8,3 procent er blevet til 6,4 procent, og dermed er det vikarerne, der med et sygefravær på 6,6 procent har det højeste fravær. Kommunen har den målsætning, at sygefraværet i 2020 skal være lavere end i 2013, da det var på 4,3 procent. Den målsætning har man i hvert fald taget en stor omvej for at indfri. - Skulle jeg være optimist, ville vi måske kunne nå det samme tal, men skulle jeg være en lille smule kritisk, går det i den forkerte retning. Det handler ikke kun om, at medarbejdere er syge, men også om, at der er opgaver, som ikke bliver udført, siger Thomas Andresen. For et år siden blev du citeret for at sige, at sygefraværet i Aabenraa skal være blandt de laveste i landet. Vil du stadig citeres for det i år? - Det vil jeg. Alt andet er uambitiøst. Vi vil naturligvis hele tiden arbejde med det, men der er mange håndtag, man skal have fat i, siger Thomas Andresen.