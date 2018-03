Kommunalforsker: Udligningsreform ser ud til at løbe ud i sandet

Omfordeling: Der kommer ingen udligningsreform lige foreløbigt.

I hvert fald ikke, hvis du spørger kommunalforsker Roger Buch. Altså kan den offensiv, som Ishøj Kommune lancerede mod en række syd- og sønderjyske kommune i begyndelsen af ugen, hurtigt vise sig meningsløs.

- Udligningssystemet er en uløselig knude, som regeringen ikke bare kan fikse på en eller anden fiks måde, hvor alle bliver glade. Det er en form for nulsumsspil, som helt grundlæggende bygger på ting, som nogle finder retfærdige og andre dybt uretfærdige. Det er 100 procent politik: Hvor meget skal der flyttes rundt på pengene mellem de rige kommuner med billigere borgere og de fattige kommuner med dyre borgere? Det er specielt problematisk, fordi vi nærmer os næste folketingsvalg, siger Roger Buch.

Dér har regeringen i sandhed brug for vindersager for at undgå det nederlag, den ellers står til, lyder hans vurdering.

- Regeringen vil gøre, hvad den kan for at undgå sager, der kan koste stemmer. Sagen her vil helt sikkert give en masse sure miner, siger Roger Buch.