Kommunale besparelser er rykket tættere på

De ændrede økonomiske forudsætninger betyder, at midlerne til nye eller øgede poster på budgettet skal finansieres krone til krone af besparelser fra det katalog, som alle politiske udvalg har bidraget til. Det er en konsekvens af de økonomiske rammer, et enigt økonomiudvalg nikkede ja til som oplæg til budgetseminaret.

- Regeringsaftalen var ikke så god, som vi troede før sommerferien, og det var noget af en trist meddelelse at få. Jeg tror, forvaltningen sagde det sådan, at de har læst afsnittet med små bogstaver, og der var kun minusser til kommunen i den sammenhæng, siger Karsten Meyer Olesen (S).

Det budskab tilflød tirsdag byrådspolitikerne på et minibudgetseminar og blev uddybet under økonomiudvalgets efterfølgende møde.

Aabenraa: Æv, altså. Midt i juni skrev vi, at kommunale besparelser på driften - på "kommunalsk" omprioriteringsbidrag - ikke ville blive aktuelle under budgetseminaret i starten af september, men nu har kommunens embedsmænd været i gang med lommeregnerne, og det viser sig, at regeringens og KL's økonomiaftale ikke var så gunstig for Aabenraa Kommune som først antaget.

Store Okseø stadig en prioritet

Der var udsigt til flere penge til drift, men det er der altså ikke længere. Alligevel bliver der formentlig plads til nyheder i budgettet. Borgmester Thomas Andresen (V) mener stadig, at Store Okseø må være i spil.

- Jeg kan simpelthen ikke forstille mig, at vi i byrådet beslutter, at vi ikke ønsker at arbejde videre med det projekt. Der vil være "skal-ting", som er helt konkrete projekter i forhold til at fortsætte vores vækst, siger Thomas Andresen.

- Men der bliver ikke plads til store armbevægelser, slår han fast.

Byrådets partier må nu i tænkeboks frem mod budgetforhandlingerne.

- Vi går fra et stort spillerum til et nul, hvis vi ikke gør noget. Det anerkender vi. Nu kigger vi på partiernes forslag (til budgetudvidelser, red.). Vi har omprioriteringskataloget, og så er det jo lovligt at foreslå helt andre omlægninger, lyder det fra Karsten Meyer Olesen.