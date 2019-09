Kommet for at blive: Holdene fylder mere i Stafet for Livet

Et enkelt hold samlede over 30.000 kroner ind til Stafet for Livet i Aabenraa, og det var ikke det eneste hold, der blev lagt mærke til. Holdene er blevet større og endnu mere aktive end tidligere, fortæller formand.

- Det er helt vildt. De havde allerede samlet penge ind inden stafetten. De havde eksempelvis lavet loppemarked, hvor der blev solgt effekter til fordel for Stafet for Livet, fortæller Karsten Meyer Olesen.

- Ser vi på tallene, er vi tæt på rekord på alle punkter. Jeg tror, vi manglede fire deltagere for at slå rekorden på 826 deltagere. Der var flere fightere med end sidste år og flere end 100 solgte lysposer mere end sidste år, siger Karsten Meyer Olesen.

Aabenraa: Formanden for Stafet for Livet i Aabenraa, Karsten Meyer Olesen, havde svært ved at få armene ned, da han gjorde regnebrættet op efter den fjerde udgave af stafetten, som samler penge ind til kampen mod kræft.

Karsten Meyer Olesen, formand for Stafet for Livet i Aabenraa

Klar til 2020

Formanden fortæller om en tendens til større og endnu mere dedikerede hold end tidligere.

- Det har været kendetegnende for stafetten i år, at holdene er blevet store. Der var hold på over 100 deltagere. Holdene ved, hvad de gør, er målrettede og er godt forberedte, siger Karsten Meyer Olesen.

- Samtidig laver de aktiviteter før stafetten, under stafetten og efter stafetten, hvor de samler penge ind, og de er gode til at finde sponsorer, tilføjer han.

Og så der altså også den helt særlige atmosfære under Stafet for Livet, som sætter et kæmpe præg på området ved Høje Kolstrup Skole og Agoraen.

- Én af deltagerne kom og sagde "hvor er I gode til at lave det hyggeligt". Faktum er bare, at det er deltagerne, der er ved at være så rutinerede, at de ved, hvad der skal til for at gøre det hyggeligt, fortæller Karsten Meyer Olesen, der heller ikke tøver med at love en 2020-udgave af Stafet for Livet i Aabenraa:

- Vi kører den 5.-6. september næste år.