Kommer DF i møde: Løkkes politiske Kinderæg skal fastholde og udbygge grænsekontrol

Den midlertidige grænsekontrol i Kruså udgjorde bagtæppet, da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) - flankeret af Morten Løkkegard, partiets EP-spidskandidat, og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg - redegjorde for, hvordan der skal banes vej for en permanent grænsekontrol i Schengen-regi. Foto: Bo Nielsen

Permanent grænsekontrol og bedre mulighed for at etablere udrejsekontrol, en reform af Schengen-samarbejdet og forskning i ny teknologi for 50 millioner kroner er den tretrinsraket, som ifølge Venstre skal styrke grænsekontrollen. Det fortalte statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) mandag ved Kruså-grænsen.

Kruså: Værsgo, Dansk Folkeparti. Kristian Thulesen Dahl og Dansk Folkeparti har talt for permanent grænsekontrol mod syd, og får statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) mulighed for at beholde taburetten efter valget, kan ønsket måske gå i opfyldelse. I hvert fald var permanent grænsekontrol, en reform af Schengen-samarbejdet og ny teknologi ingredienserne i den styrkelse af grænsekontrollen, som Lars Løkke Rasmussen i selskab med udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) og EP-spidskandidat Morten Løkkegaard (V) mandag fremlagde ved Kruså-grænsen. - Vi har ad flere gange forlænget grænsekontrollen og har gjort det igen for nylig, men nu står vi her, hvor vi er nødt til at sige, der er nogle ting, vi må lave om. Vi synes, vi skal reformere Schengen-samarbejdet, så vi ikke med mellemrum skal til Kommissionen for at få lov, forklarede Lars Løkke Rasmussen. - Vi er nødt til at se i øjnene, at grænsekontrol er kommet for at blive, slog han fast og angav migrationspres, terrortrussel og kriminalitetsmønster som årsagerne.

Det vil give os mere politisk ejendomsret over vores egen grænse, for det vil gøre det muligt for os at planlægge det på en ordentlig måde, så det ikke bliver ad hoc, men gennemtænkt. Lars Løkke Rasmussen (V), statsminister

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) havde taget to partifæller - udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg og EP-spidskandidat Morten Løkkegaard - med til grænseovergangen i Kruså, hvor han fremlagde sin og Venstres plan for en styrket og udvidet grænsekontrol. Foto: Bo Nielsen

Penge til forskning Skal den midlertidige grænsekontrol ændres til en permanent én af slagsen, skal man imidlertid have Schengen-landene med på ideen. - Det arbejde ønsker vi at sætte os i spidsen for, og vi er sådan set allerede i gang. Udlændingeministeren taler med ligesindede lande i Europa for at få et nyt regelsæt, der gør, vi som lande har større selvbestemmelse, sagde han og henviste til lande som Frankrig, Tyskland og Østrig, der også har indført grænsekontrol. "Fleksibelt". "Nemt for de lovlydige og svært for de kriminelle". Det var nogle af de ord, Lars Løkke Rasmussen satte på grænsekontrollen, der skal udbygges med ny teknologi, som man vil afsætte 50 millioner kroner til at forske i, hvis det står til Venstre. - Sådan at vi over tid, for det må være visionen, kan flytte mest mulig kontrol væk fra personkontrol ved grænsen til noget, der er smartere, forklarede han. Statsministeren havde yderligere et forslag med, som Dansk Folkeparti også har talt for. Et regelsæt, der åbner mulighed for at udgående grænsekontrol. - Sådan, at når vi for eksempel ser omrejsende kriminelle, som kører ind i vores land og begår serierøverier, også har mulighed for at kontrollere dem ved grænsen, når de kører ud igen, sagde Lars Løkke Rasmussen.

Politiinspektør Brian Fussing (.t.v), der er leder af Udlændingekontrolafdelingen i Padborg, fortalte om politiets arbejde i grænselandet. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fik sig også en snak med to af de politikadetter, der bistår med personkontrollen ved grænsen. 26-årige Kristina Jacobsen og 20-årige Mikkel Nielsen. Foto: Bo Nielsen

Støjberg: Det nytter ikke Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg var ikke overraskende enig med sin statsminister i, at permanent grænsekontrol nu er vejen frem. - Vi er nødt til at reagere, og det er også derfor, vi igennem noget tid har haft samtaler med de lande, vi normalvis har et samarbejde med, når det handler om at forlænge grænsekontrollen, om hvordan Schengen-reglerne skal se ud, forklarede hun. - Det nytter ikke, at man hvert halve år skal sende breve frem og tilbage mellem Kommissionen og landene for at få forlænget grænsekontrollen, mente hun. - Det med at have et system, hvor vi periodisk skal komme med alle mulige begrundelser for at få lov at have en beskyttelse af vores eget land, dur ikke. Vi må i Europa se i øjnene, at der er brug for en form for intern grænsekontrol, uddybede Lars Løkke Rasmussen, der under sit besøg ved grænseovergangen i Kruså også fik lejlighed til at høre om politiets arbejde i grænselandet og til at hilse på de to af de politikadetter, der indgår i personkontrollen.