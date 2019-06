Kommentar: Nu kan du næsten komme med på vores redaktionsmøder

Måske har du en gang eller to tænkt over eller talt med din gode nabo om, hvorfor JydskeVestkysten skriver præcis den historie. Eller måske mere sandsynligt: Hvorfor interesserer avisen sig aldrig for det, der sker uden for Aabenraa?

Jeg vil ikke påstå, at lige præcis du har haft de tanker, men andre har.

Det hører vi af og til fra dem, vi nu taler med. Eller fra dem, der skriver til os pr. mail eller via Facebook. Og det fungerer for så vidt fint nok. Men vi vil i virkeligheden gerne i kontakt med endnu flere. Mange flere af jer borgere i Aabenraa Kommune, hvad enten I bor på grænsen til Tyskland, ved det yderste af vores kommunegrænser til Haderslev, Tønder eller Sønderborg. Midt imellem eller for den sags skyld i selve Aabenraa.

DERFOR LANCERER VI nu det, vi kalder "Aaben by". Det er en medieplatform, som billedligt talt giver dig mulighed for at komme med på de møder, vi holder dagligt, og hvor vi beslutter, hvad der skal skrives hvornår. Vi kalder dem for redaktionsmøder.

Inspirationen til de artikler, vi skriver, henter vi naturligvis fra utallige kilder, men der er givetvis rigtigt mange og gode historier, der venter på at blive skrevet og fortalt, fordi vi aldrig har hørt om dem.

Og ja - vi kunne sagtens gøre det bedre. Vi kunne måske også være mere ude, dukke op til endnu flere arrangementer, men vi kan ikke trylle. Eller mere konkret: Vi kan ikke skrive artikler om noget, vi ikke har hørt eller ikke ved. Og måske sidder netop du med den viden, vi sagtens kunne bruge, når vi dagligt beslutter, hvad vi skal bruge vores journalistiske kræfter og energi på.

"AABEN BY" ER en platform for dig som mediebruger og os. Skabt efter amerikansk forbillede naturligvis, systemet hedder Hearken - udtales harken - og er ikke som f.eks. Facebook. Eller andre sociale medier, der også kan bruges og bliver anvendt til rigtigt mange fornuftige ting, men som indimellem også hærges af brokkehoveder. Den slags, der konstant klager over hvad som helst og aldrig stiller sig tilfreds med noget.

Det er på ingen måde det, "Aaben by" er skabt til. Her handler det om at tale sammen - læsere og brugere i en god, konstruktiv og fornuftig dialog med os. Inde på avisen.

Kom bare dine ideer. Intet er for stort, for mærkeligt eller småt. Vi kan naturligvis ikke garantere, at vi vil skrive om alt, vi bliver gjort opmærksom på. I bedste fald kan det være en fysisk umulighed, hvis vi nu bliver "bombarderet" med gode forslag.

Mindre kan nu også gøre det. Uanset hvad - du skal ikke holde dig tilbage. Har du et forslag, en idé eller bare en tanke, der måske kan blive til mere, så skriv til os.

JOURNALIST LARS GRUBAK er den, der har fået ansvaret for den daglige kontakt med jer brugere på platformen, det er ham, der vil have dialogen med jer, og det er også Lars Grubak, der i sidste ende vil skrive de artikler, der kommer ud af "samtalerne" i "Aaben by".

Kontakt os endelig. Vi vil så gerne have dig med på vores redaktionsmøder.

Du kan være med til at gøre JydskeVestkysten og jv.dk endnu bedre. Eller i hvert fald gøre vores artikler mere relevante for dig som bruger.

GOD WEEKEND