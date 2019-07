Kommende formand vil satse på samarbejde

Hvis skatehallen i Padborg får lov til at blive, skal der arbejdes på samarbejde med både kommune og organisationer inden for gadeidræt, mener Mikkel Munk Meilby Pedersen, kommende formand i Street Sport Park Padborg.

Padborg: Hvis politikerne i Aabenraa Kommune kan blive enige om at lade skatehallen på Lejrvejen i Padborg blive, hvor den er, står kommende formand Mikkel Munk Meilby Pedersen klar til at trække i arbejdstøjet.

Fokus bliver på samarbejde.

- Jeg håber, vi kan få et godt samarbejde op at stå med Aabenraa Kommune, så vi kan lave nogle arrangementer og events, også i kommunalt regi. Desuden skal vi satse på samarbejde med både DGI og organisationen for gadeidræt, Game, siger han.

Desuden mener han, der ligger et stort potentiale gemt i grænseoverskridende samarbejde.

- Mange af dem, der allerede bruger skatehallen, er skatefolk fra Tyskland, så der er masser af muligheder. Der findes jo ikke noget lignende indendørs af sin art i området, og dem, der skater, skal jo også have et sted at være, når der ikke er godt vejr, siger Mikkel Munk Meilby Pedersen.

Til daglig arbejder han som faglig sekretær i Dansk Metal Sønderjylland, og han er gået ind i SSPP, fordi han synes, der mangler noget til de unge uden for Aabenraa.

- Vi er også nødt til at kunne tilbyde vores unge mennesker noget at lave, når de er i vores by. Også fordi der i forvejen er mange arbejdspladser, der tiltrækker unge mennesker. Det går jo ikke, at de bare går rundt og keder sig og måske det, der er værre, siger han.