Kom og se med: Lille skole viser sig frem med røverdatter

Torsdag opfører Genner Skoles ældste elever Ronja Røverdatter. En far med lys og lyd, en lærer med en skuespiller i blodet, og elever med mod på rampelys har gjort det muligt at vise, hvad man formår, selv om man er kommunens mindste skole.

Her slutter seks ugers intens rejse gennem Astrid Lindgrens univers for de to dusin elever på mellemtrinnet. En rejse, der ikke bare har bragt dem tættere på hinanden, men som også har lært dem at ranke ryggen og tale til et publikum.

Det har været en lang proces, og det har været hårdt for dem. Men det er en fornøjelse at se, hvordan venskaber har udviklet sig.

Det er torsdag den 8. februar kl. 17 i Genner Hallen, at mellemtrinnet på Genner Skole opfører deres udgave af Ronja Røverdatter.Der er gratis adgang til forestillingen, og alle er velkomne.Af hensyn til planlægningen kræver det dog lige, at man enten melder sig til hos Ann Kirstine Jørgensen på mail: a_ak_k@hotmail.com eller via Facebook-siden "Genner Info".

Eleverne er vokset

- Det er en fed måde at arbejde på, og alle elever er vokset så meget af det. Det er skønt at se, at en dreng, som knap nok turde sige noget, er gået ind i rollen som Borka, mens vores Birk klarer det flot, selv om hun først fik rollen halvvejs, fordi den oprindelige Birk blev syg. For bare at nævne nogle eksempler, siger Ann Kirstine Jørgensen, klasselærer for 5.-6. årgang.

Som amatørskuespiller gennem ti år i Esbjerg og nu rollespiller lå det lige for, at det obligatoriske møde med Lindgrens forfatterskab skulle foregå ud fra et manuskript. Sidste år spillede hun - i lidt mindre målestok - Brødrene Løvehjerte med 4. årgang, men da en far sagde, at han kunne klare lys og lyd, hvis der var brug for det, slog Ann Kirstine Jørgensen til.

- Så kunne vi jo også få musik på, så det var oplagt at tage en musical, forklarer hun den store satsning, der er rykket fra skolens egne lokaler over i hallen.