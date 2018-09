Kom med på en rask gåtur: Genner inviterer til festdag

Genner: Der bliver i den grad flaget i Genner søndag den 9. september.

Her markerer byen nemlig færdiggørelsen af et par projekter, som man har fået økonomisk støtte til fra henholdsvis Hedeselskabet og Sydbank.

Hedeselskabet har sponsoreret 25.000 kroner til færdiggørelse af en gammel historisk sti, som løber tre kilometer gennem Genner og i udkanten af byen.

- Stien blev egentlig indviet sidste år, hvor vi havde flyttet sten og træer og gjort den gangbar. Men der var et vådområde, så man kunne ikke gå tørskoet igennem. Det fik vi penge af Hedeselskabet til at udbedre her i sommer. Desuden var der penge til to bord-/bænkesæt, hvoraf det ene kan bruges af handicappede, siger lokalrådsformand i Genner, Anne Marie Andresen.

Færdiggørelsen markeres med et besøg af en repræsentant fra Hedeselskabet og en gåtur klokken 10 fra Genner Hallen for alle, der har lyst.

Sydbank har sponsoreret midler til indkøb af 15 flagstænger og en trailer til transport af dem. De bliver også luftet på søndag. Samtidig arrangeres der bagagerumssalg ved Genner Hallen.

Som afslutning på gåturen vil der blive fremvist en nyopført bålhytte, som skal være samlingssted for de unge i Genner. Bålhytten, som er på næsten 50 kvadratmeter, har de unge selv været med til at bygge. Den er blevet finansieret af et tilskud fra én af Aabenraa Kommunes puljer, Genner Lokalråd og af sponsorater fra lokale.