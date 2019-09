Kom med jorden rundt

Aabenraa: Teater i Aabenraa præsenterer onsdag 25. september kl. 19.30 "Jorden rundt i 80 dage" i Musik & Teaterhuset.

I denne nyskrevne udgave bredes det hele ud i større format, og der er nu fire skuespillere om de 52 roller - både i Paris, Gibraltar, Hong Kong, Port Said, Calcutta, Cairo og Travemünde.

Det er altså alt sammen ret langt væk - selv for en landsdækkende teaterturné i tiden med Brexit og klimaudfordringer. Verdensdelene vil flimre forbi øjnene af tilskuerne, mens de er vidner til et af de tidligste udtryk for globalisering. Skønt historien er gammel, er den faktisk ualmindeligt aktuel og lydhør over for tidens trends.

De fire skuespillere er Jacob Morild, Thomas Mørk, Kim Hammelsvang og Lisbeth Kjærulff. De øvrige 48 roller indehaves af de medvirkende.