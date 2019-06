Kokkeelev føler sig udnyttet: Nu kræver han 400.000 kroner

Mustafa Slomic er stadig under genoptræning efter bilulykken i december. Han er formentlig færdig med restaurationsbranchen i denne omgang. Hans håb er at finde en praktikplads som IT-supporter, hvor han har afsluttet grundforløbet. Foto: Claus Thorsted

23-årige Mustafa Slomic mener, han har cirka 415.000 kroner til gode fra sin tidligere arbejdsgiver, restauranten Under Sejlet i Aabenraa. Fagforbundet 3F fører hans sag. Ejer af restauranten, Per Horup, tager sagen helt roligt.

Aabenraa: - Jeg har knoklet for den restaurant, og nu vil jeg bare have den løn, jeg har fortjent. Det siger 23-årige Mustafa Slomic, tidligere kokkeelev hos Under Sejlet i Aabenraa. Sammen med sit fagforbund, 3F, kræver han omkring 415.000 kroner fra sin tidligere arbejdsgiver. Ifølge en forligsmødebegæring fra 3F omfatter det store krav blandt andet manglende tillæg for helligdage, overarbejde, pension samt mistede friweekender og fridøgn. Desuden indeholder kravet en godtgørelse på 50.000 kroner for brud på EU's Arbejdstidsdirektiv, fordi han i en periode arbejdede næsten 52 timer om ugen i gennemsnit. Ifølge direktivet må man ikke arbejde over 48 timer om ugen. Mustafa Slomic skrev i februar 2018 under på en såkaldt uddannelsesaftale, så han kunne begynde i mesterlære hos Under Sejlet. Aftalen adskilte sig fra en normal uddannelsesaftale, fordi den aftalte månedsløn var noget højere end normalt - 25.000 kroner imod normalt cirka 12.500 kroner - som så også dækkede eventuelt weekend- og aftenarbejde.

Sygemeldt i december I december 2018 var Mustafa Slomic involveret i en trafikulykke og fik skader i blandt andet ryg og nakke, så han ikke længere kunne have stående arbejde. Desuden havde han tiltagende problem med håndeksem og allergi, der også tidligere havde været en udfordring i arbejdet som kok.

Efter længere tids sygemelding blev uddannelseskontrakten ophævet af Under Sejlet i april 2019 med den begrundelse, at Mustafa Slomic ikke ville kunne varetage et arbejde, hvor der kræves håndvask eller våde hænder, og at jobbet som kokkeelev var for fysisk hårdt i forhold til hans skader.

Kendte ikke reglerne Desuden aftalte de mundtligt en fast arbejdstid på 180 timer om måneden, hvor det er normalt med 148 - altså 37 timer om ugen. Men det er ikke tilladt ifølge elev-overenskomsten, hvor alle timer ud over de 148 timer - over en periode på fire uger - betragtes som overtid. - Jeg kendte ikke reglerne og gik ud fra, at restauranten gjorde. Jeg har en syvårig søn, så jeg havde ikke råd til at gå for en normal lærlingeløn. Derfor lavede vi en aftale om flere timer, og det passede mig fint, fortæller Mustafa Slomic. I virkeligheden blev der ifølge Mustafa Slomic dog tale om en del flere timer end de 180 om ugen, der var aftalt. Særligt slemt var det i sommermånederne, hvor han kunne arbejde helt op til 230 timer om måneden. Desuden fik han ikke lov til at holde hverken weekend eller ferie og havde kun fri om mandagen.

Så ikke sin søn Perioden på restauranten havde store personlige omkostninger for ham. - Jeg så næsten aldrig min søn, som mine forældre måtte tage sig af. Han savnede mig selvfølgelig. Nogle gange sad han endda og ventede på mig, når jeg kom hjem sent om aftenen, men der var jeg så udkørt, at jeg ikke kunne noget, siger Mustafa Slomic. Hvorfor sagde du ikke bare fra? - Det kunne jeg ikke. Jeg var jo bange for at miste mit arbejde, og jeg havde brug for pengene. Jeg har altid arbejdet, og på en måde vænnede jeg mig jo også til det med tiden. Men det gør det ikke okay, siger Mustafa Slomic. Han føler, restauranten har udnyttet ham. - Jeg var jo billig arbejdskraft og arbejdede nærmest for tre, siger han.

Systematisk overarbejde 3F mener, at det, fagforbundet kalder "systematisk overskridelse af maksimal ugentlig arbejdstid", er en skærpende omstændighed. - Ligesom det er skærpende, at denne arbejdstager via lovgivning overenskomstmæssigt er helt undtaget fra overarbejde. Endelig er det høje antal af overskridelser i sig selv skærpende, skriver 3F i forligsmødebegæringen til Under Sejlet. 3F Aabenraa oplyser dog til JydskeVestkysten, at elever ikke er direkte fritaget fra overarbejde. De må udføre overarbejde i sjældne tilfælde, og det må ikke være vagtplaneret. Per Horup, ejer af Under Sejlet, tager kravet fra Mustafa Slomic og 3F med ophøjet ro. - Vi forholder os helt rolig til sagen. Den unge mand har arbejdet 11 måneder i restauranten sidste år som førsteårselev og fik 25.000 kroner om måneden plus feriepenge. En normal løn for førsteårslærlinge er 12.500 kroner. Jeg har fået fortalt, at 3F Aabenraa ikke synes, vi har behandlet Mustafa Slomic dårligt, så hvis han og 3F i København kan overbevise lovmagten om en stor efterbetaling, så tror jeg, Mette Frederiksen og 3F har en stor udfordring med at få afsat kokkelærlinge i fremtiden, skriver han i en e-mail til JydskeVestkysten og afslutter: - For ikke at komme i klemme i forhold til persondataforordningen har vi ikke yderlige kommentar. 3F i Aabenraa vil ikke kommentere den verserende sag men oplyser, at fagforbundet ikke kan genkende Per Horups udlægning.