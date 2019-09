Kohberg-enke om brød-eventyrets begyndelse: - Vi knoklede fra morgen til aften

Søndag den 1. september for 50 år siden indviede bagermester Alfred Kohberg og hustruen Ella deres nybyggede brødfabrik i Bolderslev. Det var hårdt arbejde fra morgen til aften, men det lønnede sig. Virksomheden bare voksede og voksede, og det var en alvorlig streg i regningen, at ingen af de tre børn ville overtage, fortæller 86-årige Ella Kohberg her på jubilæumsdagen.