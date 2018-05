Kohberg-ejere gør klar til kødløse dage

Aabenraa: I sidste uge offentliggjorde Sønderjyllands største brødproducent, Kohberg Bakery Group, at man efter et skidt 2016 med et rekordstort underskud på 28 millioner kroner atter er på ret kurs. Ganske vist er der stadig et mindre underskud, men der er en klippefast tro på, at regnskaberne snart vil vise sorte tal.

Fremgangen kan også ses i det familiejede selskab bag Kohberg Bakery Group, KOFF A/S, der ejes af brødrene Jesper og Per Fogtmann. Koncernen har fået vendt et minus på 14 millioner kroner til et plus på 11.

- Det går fremad, og vi ser positivt på den fremgang, der har været. Men vi investerer jo også hele tiden i, at de forskellige virksomheder skal vokse, forklarer medejer og administrerende direktør i KOFF A/S Jesper Fogtmann.

Ud over Kohberg Bakery Group, der står for 75 procent af koncernens samlede omsætning på 1,2 milliarder kroner, ejer Fogtmann-familien Nakskov Mill Foods A/S, A/S Crispy Food International og Easis A/S, der producerer morgenmadsprodukter og fedtfattige fødevarer.