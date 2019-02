Aabenraa: Mandag afslørede ledelsen for Dansk Folkeparti på Christiansborg, at den 28-årige Peter Kofod bliver partiets spidskandidat til Europaparlamentsvalget, der i Danmark bliver holdt den 26. maj i år. Det betyder overarbejde for formanden for Dansk Folkepartis lokalafdeling i Aabenraa, Werner Jensen, da Peter Kofod er valgt ind i folketinget i Aabenraakredsen. Det er ensbetydende med, at der skal findes en ny folketingskandidat i kredsen.

- Det er så nyt det hele, men nu skal vi selvfølgelig ud og finde en ny folketingskandidat, siger Werner Jensen.

Formanden for Dansk Folkepartis lokalafdeling i Aabenraa kan ikke på nuværende tidspunkt sige, hvem der bliver partiets nye kandidat i Aabenraakredsen, men han har da allerede gjort sig sine tanker.

- Jeg har nogen i tankerne, men jeg vil ikke sætte navne på lige nu, siger Werner Jensen.