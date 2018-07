Kørte ind i træ: Mand fløjet til Odense efter solouheld

Brystrup: En 23-årig mand blev natten til søndag fløjet med helikopter til Odense Universitetshospital, efter han omkring klokken et var kørt ind i et træ på Brystrupvej ved Brystrup lidt nord for Hellevad. Manden var alene i bilen.

- Vi ved ikke, hvor slemt det er endnu. Hvis ambulancepersonalet er usikre, så overfører de ham, lyder det fra vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Henrik Sønderskov.

Han har endnu ikke nogen indikationer på, hvad der skete ved uheldet.