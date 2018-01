Kørslen med Fjordskolens elever skal nu i udbud. Forvaltningen foreslår, at transporttiden fastholdes til maksimalt 75 minutter hver vej. Politikerne er dog enige om at se på, om grænsen kan sænkes til 60 minutter. Arkivfoto: Jan Sternkopf

Kommunens embedsmænd foreslår, at transporttiden for Fjordskolens elever fortsat må være op til 75 minutter hver vej i nyt udbud, men der er stadig politisk vilje til at undersøge, om grænsen kan sænkes til 60 minutter. DF, S og Enhedslisten vil fortsat have grænsen ned - uanset merudgift.

Aabenraa: Når medlemmerne af børne- og uddannelsesudvalget mødes tirsdag eftermiddag, skal de tage stilling til, hvor lang transporttiden må være for eleverne på Fjordskolen, når den flyttes Kruså i efteråret. Den hidtidige grænse har været 75 minutter hver vej, men i efteråret var der bred politisk enighed om, at det skulle undersøges, om grænsen kan sænkes til 60 minutter. Forvaltningen lægger imidlertid op til, at eleverne fortsat kan have en transporttid på op til 75 minutter. - Jeg tror, man (politikerne, red.) var enige om at undersøge det, og måske sende udbuddet ud med både 60 og 75 minutter som grænse og få priser på begge muligheder, siger Kirsten Nørgård Christensen (V), formand for børne- og uddannelsesudvalget. Venstre, Slesvigsk Parti og De Konservative ville op til kommunalvalget se på økonomien, før de gav tilsagn om at arbejde for 60 minutters-grænsen, og det er stadig holdningen hos Venstre. - Efter hvad folk gik til valg på, så tror jeg da, at der er nogen, der vil have undersøgt, hvad det koster med en kortere transporttid, forklarer Kirsten Nørgård Christensen.

Om udbuddet I øjeblikket er det Sønderjyllands Turistfarts Taxa Bus, som har opgaven for Fjordskolen.

Udbuddet af kørslen gælder en kontrakt, der træder i kraft den 1. august.

Forvaltningen oplyser, at Aabenraa Kommunes udgift til befordring af elever med folkeregisteradresse i Aabenraa Kommune til og fra Fjordskolen udgjorde 6,7 millioner kroner i 2017.

Det forventes, at udgiften vil stige, når skolen flytter Kruså, selvom grænsen på 75 minutters transporttid hver vej fastholdes.

SP og K i venteposition Slesvigsk Parti og De Konservative vil stadig se på økonomien, hvis man sænker grænsen til 60 minutter, før der tages stilling. - Jeg slog til lyd for, at det kan være svært at opnå en kortere transporttid med de afstande, der er i forhold til Fjordskolen. Vi bliver nødt til at sætte økonomi på, før vi kan begynde at ændre på serviceniveauet, siger gruppeformand Erwin Andresen, Slesvigsk Parti. - Vi gik til valg på at finde ud af, om tiden kan sættes ned til 60 minutter, og det er stadig et tema, vi vil forfølge af rent menneskelige hensyn. De økonomiske konsekvenser kender vi ikke til endnu, siger den konservative gruppeformand Rasmus Elkjær Larsen, der også er medlem af børne- og uddannelsesudvalget.

Fortsat 60-ønske Dansk Folkepartis gruppeformand, viceborgmester Ejler Schütt, står fast ved det, han sagde i rundspørgen til gruppeformændene tilbage i oktober. - Man skal da arbejde for, at transporttiden bliver så kortvarig som muligt. Jeg mener stadig, den skal være en time hver vej, siger Ejler Schütt. Socialdemokratiets tidligere gruppeformand, Povl Kylling Petersen, der nu er blevet medlem af børne- og uddannelsesudvalget, fastholder, at de 60 minutter skal være den øvre grænse. - Jeg har helt klart i valgkampen givet udtryk for, at den maksimale transporttid skal være 60 minutter, og det vil jeg også fremføre på mødet, lyder det fra Povl Kylling Petersen. JydskeVestkysten har været i kontakt med Enhedslistens Jens Bundgaard Nielsen, der ligeledes er medlem af børne- og uddannelsesudvalget, og han vil fastholde ønsket om, at den øvre grænse sænkes til 60 minutter. Det er ikke lykkedes at komme i kontakt med SF's Michael Christensen, der har stået for samme holdning.