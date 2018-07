Kølige butikker lokker kunder ind fra varmen

Det er ikke gulvvarmen, der fik hunden til at lægge sig fladt på fliserne i Citti-Park. Her løber der tværtimod koldt vand i rørene under gulvet og køler centeret ned. Det er godt for temperaturen, for indeklimaet, for miljøet og for kunderne - men også for hunde, der har det hårdt i varmen i disse dage. Foto: Sven Geissler, Flensborg Avis

Hvem orker at shoppe under tag, når solen skinner fra en blå himmel? Det gør vi nu, for mange trænger til at blive kølet ned.

Flensborg: Smukke sommerdage med temperaturer, der lokker familierne til stranden eller cafeerne i bymidten, fejer sædvanligvis de store indkøbscentre i udkanten af Flensborg tomme for kunder. Sådan er det ikke i år. Sommeren har nu varet siden maj, og selv om de færreste nok ikke kan få nok af sommeren, så har hedebølgen i denne uge med temperaturer op over de 30 grader fået flensborgerne og turister til at søge væk fra strand og by og ind i butikscentrene, hvor der er køligt. - Hos os har sommeren ikke givet færre kunder. Tværtimod nærmest. Varmen udenfor holder dem længere hos os, og der er flere kunder, også turister, der særligt først og sidst på dagen er vores butiksgader, siger centerchef i Förde-Park, Norbert Fels. Fra Citti-Park lyder den samme besked. Kunderne bliver længere, spiser is og drikker kaffe i centerets cafeer - ja, selv hundene nyder at ligge på det kølige gulv. - Naturligvis tager folk stadig til stranden for at få en dukkert, men vi oplever, at kunderne kommer til os for at få lidt kølighed, siger centerchefen i Citti, Jörg Barth.

Hos os har sommeren ikke givet færre kunder. Tværtimod nærmest. Varmen udenfor holder dem længere hos os, og der er flere kunder, også turister, der særligt først og sidst på dagen er vores butiksgader. Norbert Fels, centerchef i Förde-Park.