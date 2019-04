Køer i hopla: Endelig ude på græs igen

Øko-dagen er et tilløbsstykke hos de økologiske landmænd. Op mod 3.000 besøgende kom til Nr. Hostrup for at se køerne blive sluppet på græs efter en lang vinter på stald. For 200 malkekøer fik ventetiden en ende hos Asmus Asmussen og Bo Kaczmarek.

Nr.Hostrup: Ko nr. 3528 var rimelig træt af at vente til klokken slog tolv på gården i Nr. Hostrup, hvor Asmus Asmussen og Bo Kaczmarek havde inviteret til øko-dag - dagen, hvor køerne på de økologiske landbrug efter en lang vinter i stalden slippes ud på marken for at guffe løs af det grønne forårsgræs.

Og hvad gør en ko, når den er utålmodig? Den brøler. Det gjorde ko nr. 3528 så - og med den de øvrige 199 sortbrogede malkekøer, der allerede i flere uger har været klar over, at der var noget godt i vente.

- Hver gang vi bare så meget som nærmede os den store port, stimlede køerne sammen ned mod udgangen og begyndte at brøle. De seneste uger har de vidst, at det snart var nu, fortæller landbrugs-elev hos I/S Asmussen og Kaczmarek, Carina Raeder Duus, der var med til at guide de mange gæster på plads. For det er et fantastisk skue, når køerne får jord og frisk græs under klovene igen for første gang i år.