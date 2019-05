Købstad i markedsstemning: Personlig udvikling, ringriddere og mandler til alle

Det er lidt langt at tage til Paris for at besøge Montmartre, men man kan faktisk også spare flybilletten og sætte kurs mod 6200 Aabenraa i stedet. Det valgte mange at gøre lørdag.

- Vi er nok ikke interessante for alle. Vi er interessante for dem, der er blevet lidt trætte af verden og ikke synes, villa, Volvo og vovse, opfylder deres behov, uddybede hun.

- Vi er nye i byen, og derfor vil vi gerne ud og gøre opmærksom på, hvad vi står for. Nemlig at hjælpe mennesker på deres rejse gennem livet, og det gør vi på det spirituelle, psykologiske plan med gratis samtaler og foredrag. Vi kalder det sjælsterapi, forklarede Rikke Klitgaard.

Søskende samlet om stand

Åndelig føde mætter ikke helt, så den fysiske sult forsvinder, og så var det jo godt, den gode, 73-årige slagter Fritz Hilbig var klar med sine hjemmelavede ringriderpølser ved grillen. Opskriften kan man næppe lokke ud af ham, han ville gerne dele ud af hemmeligheden bag en god pølse.

- Det er rigtig godt kød, en god krydderiblanding, og så skal den være i en naturtarm, forklarede Fritz Hilbig, mens han med kirurgisk præcision vendte pølserne på grillen.

By Holsten. Et navn, der ligger lige for, når nu alle sælgere på standen hedder Holsten til efternavn. Rasmus Holsten Jessen havde sammen med sine søstre - Inge-Line og Henriette, der havde taget turen fra Aarhus - budt sig til med et udvalg, der spændte lige fra mandler med smag til hvide julestjerner og andre kreative indslag.

- Der er lidt af det hjemmelavede, det brugte og det nye. Vi synes, det er vigtigt at støtte op om bylivet, og så er det alletiders mulighed for at lave en familiehyggedag ud af det, fortalte Rasmus Holsten Jessen, der til daglig er kok hos Sydbank.

Varmen nåede måske ikke franske højder, men markedsstemningen fra Paris-bydelen Montmartre virkede ganske autentisk.