Københavnsk ejendomsselskab sætter kæmpe grund til salg

Da Mærsk i sin tid byggede sin containerfabrik i Tinglev, sikrede man sig ekstra jord, så der var mulighed for en senere udvidelse. Arealet, der strækker sig over 171.500 kvadratmeter, er sat til salg af nuværende ejer.

Faktisk var det Mærsk Container Industri, der i sin tid købte også den tomme grund, så det var muligt at udvide, hvis det skulle blive aktuelt. Derfor gælder også den samme lokalplan for hele området.

Det er erhvervsmægleren Nordicals, det tidligere Nybolig Erhverv, der har fået til opgave at forsøge at sælge det enorme areal, som støder op til de store fabriksbygninger, der engang husede Mærsks produktion af kølecontainere.

Et velvalgt tidspunkt

I dag er ejeren det københavnske ejendomsselskab Casa Nord ved investor Torben Røsler, der købte den tomme grund sammen med de nordlige fabriksbygninger, da Mærsk flyttede produktionen af containere fra Tinglev til Kina.

- Der er kommet gang i samfundsøkonomien, så vi mener, det er et velvalgt tidspunkt at forsøge at sælge grunden på, forklarer René Damkjær fra Nordicals, der godt er klar over, at det nok bliver svært at finde nogen, der vil bygge 68.000 kvadratmeter erhverv.

- Der er meget fokus på datacentre i øjeblikket, men det vil nok være mere oplagt som eksempelvis solcelleareal. Der ligger jo i forvejen en stor solcellepark på den anden side af vejen, siger erhvervsmægleren.