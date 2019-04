Kø til Christopher: Fans vil have de bedste pladser

Andre piger har garderet sig med dyner, puder og liggeunderlag. Ikke fordi de vil overnatte - men for at hvile sig og være klar til en lang aften og nat.

Lige som de øvrige i køen rejser hun gerne langt for at følge sangeren.

Aabenraa: Billetten er allerede købt - og dermed skulle pladsen være sikret i forvejen. Men den lille gruppe af kvinder foran Gazzværket på Gasværksvej var alligevel mødt tidligt for at få en plads helt oppe foran ved scenekanten, når sangeren Christopher går på.

Christopher ved godt, at han har en stor fanskare. Han er jævnligt i dialog med dem via facebook og Instagram. Nogle af de meste trofaste fans følger han selv på Instagram.

Lotte Ring kommer fra Aalborg for at se - og høre Christopher. Det er koncert nr. 78 for hendes vedkommende. Gittemor ved hendes side har knap så mange. Andre har dog oplevet over 100 koncerter med deres idol. Bemærk yndlings-sengesættet med Christophers navnetræk. Foto: Jan Sternkopf