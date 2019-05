Klummerhovedets klumme: Gensyn med bilvasken

Min gamle bil blev med mellemrum - lange mellemrum - vasket med håndkraft. Mest fordi jeg ikke kunne finde ud af at pille antennen af og havde dårlige erfaringer med at lade den sidde under processen i vaskeautomaten.

Nu står der en ny bil i indkørslen - den er rød, og det er hurtigt blevet klart, at mellemrummene mellem bilvaskene er nødt til at være lidt kortere. Uden vask går der nemlig ikke længe, før den flotte, røde glød går af transportmidlet. Så vaskeautomaten måtte prøves efter mange års pause.

Den røde blev kørt hen foran vaskeautomatens port, og antenne-udfordringen blev løst: En flink mand, der var ved at finpudse sin varevogn, fortalte, hvordan antennen fjernes. (Til de endnu uoplyste: Man drejer bare mod uret).

Og så kom det svære: Automaten ville vide hvilken vask. Og hvad ved jeg om den slags?

"Alm. vask" måtte være det trygge valg.

Det næste var pærelet: "Vil du sidde i bilen under vasken?" Nej tak! Jeg skal ikke sidde i en blikkasse, mens en robot sprøjter med sæbevand og klumrer rundt med stive børster.

Det skulle vise sig at være et heldigt valg.

Ned med vinduet, betal med kortet, ind i maskinen, op med vinduet, håndbremse trukket, ud af bilen, tryk på knappen, og den røde står så alene derinde og bliver fin, mens jeg kigger lidt på omgivelserne og keder mig en anelse.

Endelig, endelig går porten op, og jeg kan komme ind til min nyinvestering, som nu atter skinner flot.

Men hov. Der er ualmindelig vådt på sædet, og min taske på passagersædet er også våd. Faktisk er der vådt over det hele, og der står blankt vand i kopholderen. Fru Klummer havde kørt begge de forreste sideruder ned, da der skulle betales, men kun kørt det ene op igen. Så nu må hun hjem og skifte bukser.

Her stod mine flinke naboer og ville gerne vise deres nye havemøbler frem. De var faktisk så flotte, at de lige måtte prøvesiddes. Til alt held gav det ingen våde mærker, men hvis jeg var blevet afsløret, havde de fluks fået hele historien om bilvasken.

Af en eller anden grund er jeg nemlig indrettet sådan, at alle mine talrige klummerier - hjemme som ude - absolut må fortælles videre til flest muligt.

Og derfor er I hermed også indviet i mit gensyn med vaskeautomaten.