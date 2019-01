To klubber ved havnen i Aabenraa har natten til søndag haft ubudne gæster.

Aabenraa: Østre Havnevej i Aabenraa havde natten til søndag besøg af nogle personer, der ikke kunne kende forskel på dit og mit. Midt på formiddagen fik politiet den første anmeldelse om, at der var blevet begået indbrud i Sportsfiskerforeningen. Tyvene skaffede sig adgang til foreningens bygning ved at kaste en sten gennem en rude, og med sig fik de nogle kontanter og noget slik.

Et par timer senere var der så en anmeldelse om, at der også havde været indbrud i Aabenraa Sejl Club. Her var der blevet brækket en dør op, og der var stjålet seks til otte alkoholfrie øl og nogle mønter.