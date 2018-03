Klokkeblomsten flytter over gaden

Forventningens glæde lyser ud af Pernille Hansen. Og det kribler godt nok i hende for at være en del af forberedelserne til den flytning, som ligger forude. Pernille Hansen flytter nemlig sin blomsterforretning Klokkeblomsten over gaden og ind i større lokaler på nordsiden af Padborg Torvecenter.

Luksusproblem

Efter at hun overtog Klokkeblomsten i august 2015 efter den tidligere ejer Jonna Hermann, har kurven kun bevæget sig i én retning: opad.

- Det blev ret hurtigt for småt. Egentlig er det jo et luksusproblem, at vi nu har behov for mere plads. Men det skyldes travlhed - samtidig med at vi sætter flere nye aktiviteter i gang. I to et halvt år er det bare gået mega-godt, men nu måtte vi også bare træffe en beslutning, hvis vi ville videre, fortæller Pernille Hansen, der er uddannet sygeplejerske.

Hun forlod et job i hjemmeplejen i Sønderborg Kommune for at blive heltids-blomsterhandler.

Det var nu ikke helt uvant for hende - for tidligere arbejdede hun i en årrække med blomster i SuperBrugsen i Padborg og Kliplev, mens hun uddannede sig.

- Konceptet i Klokkeblomsten er stadig det samme - det vil sige blomster og buketter, som man kender det fra den nuværende butik. Men der kommer lidt mere fylde på, og sortimentet udvides. Blandt andet med indretningsting som lys og servietter fra Parafine, te fra Fam. Carstensens Tehandel i Aabenraa og lidt flere kaffe-produkter. Og så får vi lidt most plus noget special-øl fra Kloster Bryggeriet i Øm på hylderne. Det giver senere anledning til flere kunde-arrangementer, netop med noget ølsmagning, fortæller Pernille Hansen.