Kloakarbejde spærrer Skibbroen syd for Skibbrogade og nord for Møllemærsk

Aabenraa: Arkil udfører fra onsdag 28. august til torsdag 19. september et kloakeringsarbejde på Skibbroen syd for Skibbrogade og nord for Møllemærsk. Arbejdet skyldes et ledningsbrud på stedet. Trafikanterne kommer på en længere omkørsel, så bilisterne må regne med lidt længere køretid. Cyklister og fodgængere kan færdes på det vestlige fortov.

Trafikanter, der skal mod syd, skal i stedet køre ad Løgumklostervej og fortsætte til krydset for at svinge til venstre af Vestvejen. Der fortsættes til man i krydset Vestvejen/Tøndervej kører til venstre på Tøndervej til kryds Tøndervej/Kystvejen. Drej ud på Kystvejen og fortsæt på rute 170.

På samme måde skal trafikanter, der kører mod nord, køre til venstre ad Tøndervej til højre op ad Vestvejen for derefter at tage til højre på Løgumklostervej og til slut i krydset atter svinge til venstre for så at befinde sig på Haderslevvej rute 170.

Der er også mulighed nordfra for at køre af i Bodum ad Bodum Bygade til Rise Hjarup videre til rundkørslen ved Ribevej v/Rødekro. Derefter køres ad ruten Ribevej, Løgumklostervej, Vestvejen, Rugkobbel og derved syd om Aabenraa.

Man kan ligeledes køre nordpå ved at køre af Rugkobbel, Vestvejen svinge til venstre af Løgumklostervej, fortsætte til Ribevej for i rundkørslen ved Rødekro at køre ad Bodumvej og fortsætte til Haderslevvej.

Der er også mulighed for at benytte motorvej E 45 ved i sydgående retning at benytte tilkørsel 70 ved Bodum og fortsætte til afkørsel 71, der går syd om Aabenraa. Kører man mod nord, kan man på samme måde benytte tilkørsel 71 og køre af igen ved afkørsel 70.