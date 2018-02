Klippekort giver pårørende et pusterum

I Aabenraa går pengene til en klippekortordning, så pårørende til demente kan få ekstra hjælp. Og desuden gives der hjælp til ensomme, så de for eksempel kan komme ud at gå to-tre gange om ugen.

Derfor var det de pårørende, Aabenraa Kommunes socialudvalg havde i tankerne, da de danske kommuner i fjor fik en halv milliard ekstra til fordeling fra staten. Kravet var, at pengene skulle bruges på at forbedre værdigheden for ældre mennesker.

AABENRAA: Pårørende til demente har en høj risiko for selv at blive syge, viser statistikkerne. At være pårørende til en dement er noget af det mest belastende, man kan forestille sig.

Foruden de nye klippekort til pårørende til demente og til ensomme findes der også klippekort til andre modtagere af ældrepleje.De optjener en halv time hver uge og kan for eksempel bruge et klip, hvis de har brug for at komme til frisøren eller at få en ledsager med til lægen.

Café for pårørende

De pårørende får som regel hjælp i form af en hjemmehjælper, der kommer og tager sig af den demente, der ofte ikke kan være alene. Det giver de pårørende et lille pusterum i hverdagen.

Hjælpen gives fast nogle gange om ugen efter behov, men de pårørende kan også ringe, hvis de pludselig får et akut behov - hvis de for eksempel selv skal til lægen. Der er også pårørende, der benytter klippekortet, så de kan komme til gymnastik.

- Kommunen holder demenscafé for pårørende, og for nogle af dem kan det kun lade sig gøre at deltage på grund af klippekortet, fortæller Anna Bonnichsen.

Blandt de ensomme er erfaringen dem, at nogle af dem for eksempel er blevet bedre gående og mere udadvendte, efter at de har fået klippekort til en gåtur et par gange om ugen.

De ekstra penge, som staten giver til værdighed blandt de ældre, bliver på et tidspunkt en fast del af det statslige bloktilskud, og derefter kan Aabenraa Kommunen selv vælge, om klippekortordningen skal fortsætte.