Kliplev får mere plads til de festlige lejligheder

Aabenraa Kommune har købt Skolegade 11 i Kliplev. Ejendommen skal rives ned for at give plads til byudvikling.

- Det er et ønske fra lokalrådet og fra forskellige andre aktører i Kliplev. Ejendommen river vi ned, og så må vi se, hvordan arealet kan udnyttes, siger Philip Tietje (V), der er formand for kommunens vækstudvalg for land og by.

Huset på Skolegade 11 i Kliplev er ikke i god stand og skal derfor rives ned.Det giver kommunen ekstra 1135 kvadratmeter at gøre godt med vest for Kliplev Hallen og lige overfor Kliplev Skole.

Første skridt

Han ser købet som første skridt i en langsigtet plan for Kliplev.

- Kommunen har afsat otte millioner kroner i en udviklingspulje til Kliplev i 2021. Købet af ejendommen betyder, at vi har nogle muligheder til den tid. Det samme gjorde vi i Løjt for nogle år siden. Vi købte to ejendomme ved hallen, og nu laves området til en aktivitetsplads, forklarer Tietje.

Severin Sievesgaard, der er formand for Kliplev Mærken og tidligere formand for Kliplev Idrætsanlæg, håber dog, at Kliplev ikke skal vente til 2021, før huset rives ned. Han satser på, at arealet i mellemtiden kan bruges til parkering.

- Vi er glade for, at kommunen nu har købt huset. Det giver også nogle muligheder for Kliplé Mærken, siger han.

Aabenraa Kommune har i øjeblikket gang i byudviklingsprojekter i Bolderslev, Tinglev, Løjt og Bov.

- Vi har ikke kapacitet til flere projekter nu og her, men Kliplev er den næste by på listen, siger Tietje.

Ud over de otte millioner i 2021 fra Aabenraa Kommune er der en chance for, at staten også vil bidrage økonomisk til byudviklingen i Kliplev.