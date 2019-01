Klimasikring: Ny pumpe og høje diger er nødvendige i Aabenraa

Se risiko for oversvømmelse

Aabenraa Kommune har en klimatilpasningsplan, der snart skal revideres.Aabenraa by er et af de steder i landet, hvor der er størst risiko for oversvømmelse.Derfor har kommunen også udarbejdet en risikostyringsplan. Med til denne plan hører nogle interaktive kort, hvor alle kan taste deres adresse ind og se, hvor stor risikoen er for, at deres ejendom bliver oversvømmet i fremtiden.Start her, hvis du vil se, om dit hus ligger i risikoområde: www.aabenraa.dk/vores-kommune/kommunale-temakort/