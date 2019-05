Klimadebat på dyrskuet: Er det bæredygtigt at lære udlandet alle vores unoder?

Her deltog formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild, formand for Arla Foods Jan Toft Nørgaard, og medlem af Danish Crowns bestyrelse Peter Fallesen Ravn i en klimadebat med Marc Reseke fra den fødevarepolitiske tænketank Frej. Tænketanken arbejder som en bevægelse med at engagere landmænd og forbrugere til at skabe mere bæredygtighed sammen.

Dyrskuets førstedag er egentlig kendetegnet ved en masse aktiviteter for børn, hvor der er gratis adgang for skoler og institutioner. Men der var også plads til de mere alvorlige emner, blandt andet i LandboSyds telt.

De kunne dog også blive enige om, at hvis der overhovedet skal være et dansk landbrug om 30 år, så skal der ske noget på klimafronten, og begge fødevaregiganter kunne fortælle om deres bestræbelser på at reducere deres klimaaftryk.

I løbet af den ganske beherskede debat var de tre deltagere, der repræsenterede fødevareproducenterne og landbruget, enige om, at de danske producenter i bund og grund gør en god indsats på området, men at det kniber med at overbevise forbrugerne og politikerne om det. Jan Toft Nørgaard pointerede flere gange, at han mener, der findes mange usandheder i medierne og på de sociale medier, og også Martin Merrild havde stikpiller til indbyggerne i storbyerne, der pr. automatik ikke kan lide landbruget.

- Der er en grund til, at vi her i Nordeuropa er så meget højere, og det er, at vi har haft en sundere kost, sagde han.

- Størstedelen af asiaterne er laktoseintolerante, så hvorfor skal vi til at lære dem at drikke mælk? Det er da ikke særlig bæredygtigt at lære udlandet alle vores unoder, og det hjælper ikke noget, hvis jeg skærer ned på mit forbrug, hvis I alligevel bare sender det til udlandet, sagde hun.

En tilhører iklædt en T-shirt fra tænketanken Frej ville vide, at når de danske fødevareproducenter nu bryster sig af at være så bæredygtige, hvorfor de så vil til at sælge kød og mælkeprodukter til forbrugere i lande, der aldrig har haft tradition for at indtage det.

Kødforbruget stiger uanset

Han fremhævede også det, han kaldte en milliardstor gruppe af "ufrivillige vegetarer".

- Jeg er sikker på, at efterhånden som de bliver rigere og rigere - og det kommer til at ske - så vil de gå fra kun at spise ris eller majsgrød til også at spise kød. De internationale organisationer gætter på, at kødforbruget kommer til at stige med mellem 2 og 2,5 procent om året, og hvorfor skulle vi så ikke producere vores beskedne andel af det? Det bliver jo produceret alligevel, sagde han.

I sidste ende mener han ikke, det handler om at skære ned.

- Det er vi nogle få millioner mennesker, der kan. Men der er milliarder af mennesker, der kun stræber efter at komme til at bo bedre, køre mere i bil og spise mere kød. Hvis vi skal løse det, er det ad udviklingsvejen. Gøre tingene mere bæredygtige i stedet for at gøre mindre af det, sagde han.