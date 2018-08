Aabenraa: Hun tog springet for 12 år siden og forlod hjemlandet Polen og flyttede efter kærligheden til Danmark. Det har 38-årige Klaudia Blaszczyszyn-Asmussen aldrig fortrudt, selvom det tog nogle år at finde sin rette plads på arbejdsmarkedet i Danmark. For trods en uddannelse som socialrådgiver og en ph.d i bagagen var det ikke ligetil at finde arbejde inden for den branche i Danmark, men det lykkedes til sidst.

- Jeg valgte at flytte til Danmark, fordi det ville være nemmere for mig at falde til her end for min danske mand at falde til i Polen. Mulighederne er også større, og arbejdsmiljøet er bedre, fordi man har andre rettigheder her. Men jeg måtte tage det arbejde, der var tilgængeligt og starte fra bunden, for det var vigtigt for mig at klare mig selv. I mange år arbejdede jeg på Kohberg med blandt andet rengøring, men da jeg blev fyret, åbnede der sig nye muligheder, fortæller hun.

Muligheden var at søge om at komme i praktik på jobcentret, hvor hun kunne bruge sin uddannelse, og det viste sig at være en god plan. Her fik hun nemlig chancen for at vise, hvad hun kan, og i dag er hun stadig ansat her.

- Der er ikke noget andet land som Danmark, hvor man bliver ansat på sine kvalifikationer uden at kende nogen. Jeg fik heldigvis lov til at vise, hvad jeg kan, og det er jeg meget taknemmelig for, siger hun.