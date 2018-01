Klarede Martin den? Pilene fløj flittigt i Felsted

Søndag i Felstedhallen afgøres det, hvem der er den bedste dartspiller i Jylland og på Fyn. Lokal spiller er favorit. Lørdag blev der varmet op med hold- og doubleturnering.

Felsted: Det så meget afslappet ud, som Niels Jørgen Hansen lørdag formiddag stod uden for Felstedhallen og varmede op med lidt nikotin. Men det var selvfølgelig også først søndag, de afgørende kast skulle sættes ind for den forsvarende jysk-fynske mester i dart. - Ja, i dag spiller vi kun hold- og doubleturnering. Det er meget hyggeligt, men det er singlen, der tæller, sagde stjernen fra Aabenraa Dartklub med et skævt grin og mente da nok, at det skulle være muligt at genvinde titlen. - Det regner jeg da stærkt med, selv om det bliver svært, for der er vel en otte-ti stykker, der kan vinde. Så jeg har heller ikke tjekket lodtrækningen. Skal man vinde, skal man jo kunne slå dem alle, som Niels Jørgen Hansen, der har tilnavnet "The Eagle", konkluderede, inden det var tid til at gå indenfor.

200 singlespillere søndag Ved søndagens singlemesterskaber har der meldt sig omkring 200 deltagere - 148 mænd, 24 kvinder og 21 juniorer.Kampene går i gang klokken 9, og alle er velkomne til at kigge indenfor i Felstedhallen.



Når det gøres op, hvilket hold der bliver mester, er det de fire spilleres resultater fra både hold- , double- og singleturneringen, der tælles med. Her har Aabenraa Dartklub en tredjeplads at forsvare.

Gang i klublivet Her var der travlt ved de mange skiver, hvor flere af Hansens klubkammerater allerede var i gang. For Aabenraa 3 blev det dog kun til en enkelt omgang i knald- eller faldturneringen. De to brødre Martin og Dennis Johannsen måtte sammen med René "Røde" Wraae og Thomas "Munken" Olesen se sig slået. Til gengæld er de en del af en anden succes. De er nemlig kommet til fra henholdsvis Sønderborg og Kolding og er dermed en del af fortællingen om, hvordan klubben med lokaler på Høje Kolstrup i løbet af de seneste år har vokset sig fra kun at have 10-12 medlemmer til nu omkring 50. - Jeg er sikker på, det er, fordi vi har en god klubånd og nogle indbydende lokaler, forklarede formand Brian Skov, der lørdag holdt sig fra pilene og tog en tørn bag baren. Som han også gjorde det, da klubben for 23. gang arrangerede Aabenraa Open, og som gør det igen, når der første weekend i marts holdes DM også i Felsted.