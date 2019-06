Klampen i bund: Team Dinglepik måtte bugseres hjem fra DHB

I det muntre hjørne er Team Dinglepik ved at finde sig selv denne søndag formiddag. Venner og bekendte er forsamlet i lejren hos Kasper Kallager til en reparations-øl. I dobbelt forstand. For dels blev festen høj natten før, og så må Kasper Kallager nok sande, at hans VW Golf skal bugseres hjem.

Padborg: Kan en sofa køre? Ja - hvis man giver den en motor og fire hjul. Begrebet køretøj blev nemlig opfattet temmelig bredt ved Danmarks Hurtigste Bil på Padborg Park. For ud over førnævnte sofa på hjul var der også ombyggede havefræsere, havetraktorer og golfvogne.

Totte Schøn Christensens Berlingo vandt prisen som Danmarks grimmeste Bil. Hans scooter ville såmænd også have vundet, hvis der havde været en klasse for tohjulede køretøjer. Foto: Ludvig Dittmann

Både kobling, gearkasse og motor røg sig en tur i klassen for brænder-biler, hvor det gælder om at køre i ring med hvinende - og helst rygende dæk.

201 meter på tid

- Godt, varmt - en masse glade mennesker. Kort sagt DHB, opsummerer Morten Alstrup de seneste dages begivenheder. Han er presseansvarlig for arrangementet Danmarks Hurtigste Bil, der har været afviklet siden 1998. De første år på den nedlagte flyvestation i Vandel, siden 2003 i Padborg.

Det begyndte med en motorsports-konkurrence: hvem kan køre 201 meter på kortest mulig tid.

- Det er en accelerations-konkurrence, hvor man kører om kap over disse 201 meter. Deraf navnet Danmarks Hurtigste Bil. Det foregår stadig - både med indregistrerede biler og biler, der er lidt ombygget. Nogle i en sådan grad, at de nok ikke skulle vise sig i nærheden af en synshal, fortæller Morten Alstrup.

Festen - det muntre hjørne med havefræserne og ombyggede golfvogne - er sådan set bare kommet stille og roligt hen ad vejen.

For otte år siden kom også drifting på programmet - dels som regulær konkurrence, hvor et dommerpanel giver karakterer for både stil og teknik, dels i "kravlegården", hvor "rookie'erne", det vil sige nybegynderne, kan prøve kræfter med disciplinen.

- Det er regulært hærværk, siger Morten Alstrup med et grin. Det er da for nogles vedkommende også bare et spørgsmål om at køre bilen i sænk. Som nu Team Dinglepiks Golf, der bestemt har set bedre dage.