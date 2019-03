Kirsten har langt til skolen: Må stå op før seks

18-årige Kirsten Jørgensen bruger dagligt to timer på transport for at komme til og fra skolen i Aabenraa.

Holbøl: Kirsten Jørgensen bor helt derude, hvor de færreste busser kører. Faktisk slet ingen, for hun skal gå eller cykle tre kilometer for at komme med bussen til Aabenraa.

Kirsten Jørgensen er 18 år og går i 1.g på Aabenraa Statsskole. Hun bor i Hønsnap - en by mellem Holbøl og Kollund så lille, at den nærmest ikke er en by.

For Kirsten er det derfor en daglig kamp at komme med bussen, når hun skal i skole.

- Jeg skal meget tidligt op. Typisk står jeg op kl. 5:45, og når jeg skal hjem igen, må jeg vente 30 minutter, før bussen går, fortæller hun.

Nærmeste stoppested for Kirsten ligger i Holbøl, og herfra skal hun gå, cykle eller blive hentet de tre kilometer, der er til hendes hjem. Hjemme er hun ofte først en time efter, at hun har fået fri på Statsskolen.

- Jeg har også overvejet at købe en bil, da det ville være oplagt for mig. Men det er meget dyrt at have en bil, og derfor går der nok lidt tid, før jeg køber en, siger hun.