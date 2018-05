Kirken i Rise mangler et kors

Håndværkerne er i fuld gang med at renovere det høje spir på Rise Kirke. Korset øverst på spiret må kasseres efter 125 år. Menighedsråd efterlyser gode ideer.

RISE: I 125 år har et jernkors prydet kirkespiret i Rise. Men vejr og vind har tæret, og nu skal korset skiftes ud.

Det opdagede håndværkerne, da de fik korset ned fra det 38 meter høje kirkespir.

- Smeden siger, at korset højst vil kunne holde fem år mere, hvis han reparerer det, og det kan ikke betale sig. Derfor vil vi gerne have ideer til, hvordan det nye kors kan udformes, siger Johannes Christensen, der er formand for menighedsrådet i Rise Sogn.

- Vi har været langt omkring og blandt andet overvejet, om korset skal udformes i rustfrit stål eller bronze. Det er også en mulighed at skære det ud med en laser i en stålplade. Men et kors kan udformes på mange måder, og vi vil gerne have godt ideer fra menigheden, fortæller formanden.

Rise Kirke er i fuld gang med et større projekt. Både træværk og skiffer i det gamle spil på kirkens tårn skal skiftes ud.