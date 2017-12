Kirken flyttede ind på sygehuset i Aabenraa

Det var en smuk og hjertevarm optakt til juleaften, da patienter, pårørende, frivillige og personale samledes til julegudstjeneste på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa.

Aabenraa: Det kan være tungt og trist at fejre jul på sygehuset, men det kan også være bevægende og befriende. Sådan oplevede en stor del af de knap 40, der havde fundet vej til julegudstjenesten på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa, det. Midt i det store sygehus, tæt ved en lang gang, udgjorde stolerækker og klaver den fysiske ramme om højtideligheden, som sygehuspræst Tine Baarts Andsager forestod. Det var patienter, pårørende, frivillige og sygehuspersonale, som indtog stolerækkerne - nogle i kørestol - for at nyde fællesskabet, som også husrobotten Tug ville tage del i, da den kørte ganske tæt forbi Tine Baarts Andsager. Det bragte smil i forsamlingen, som det også gjorde, da salmerne blev sunget, så det kunne høres. - Jeg har glædet mig helt vildt, for jeg skulle alligevel have siddet selv, fordi mine børn skal fejre jul et andet sted. Jeg mødte Grete, og så spurgte jeg hende, om hun ville med til gudstjeneste, forklarede Marianne Bau, der havde dedikeret hele sin juleaftensdag til at være frivillig. Senere skulle hun også holde patienterne med selskab under julemiddagen.

Til at starte med syntes jeg måske ikke, det var så fedt, men personalet gør det rigtig godt, og jeg har det virkelig hyggeligt. Vibeke Nielsen, patient på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa.

86-årige tog det i stiv arm 86-årige Grete Hansen fra Sønderborg er indlagt på sygehuset i Aabenraa, fordi hun er faldet og har flækket sit lårben. - Jeg regner med, jeg kommer hjem én af de første dage efter jul, sagde Grete Hansen, der var afklaret med at skulle fejre jul på sygehuset. - Det er fint nok. Mine børn var her i går, og de kommer også i dag. Det var meningen, vi alle sammen skulle have fejret jul i min lejlighed, fortalte Grete Hansen, der tidligere har været i kirke til jul, hvis det passede med madlavningen. Jens Henrik Jensen, også 86 år og fra Sønderborg, havde også fundet vej til gudstjeneste. - Når man næsten bor her fast, skal der ske noget, og så er der mulighed for at komme til en julegudstjeneste tidligere på dagen end ellers, sagde han, der er i gang med et sygehusophold af to-tre ugers varighed og kunne se frem til endnu et besøg af sin familie senere på dagen. - Jeg har holdt jul i mange lande og under mange omstændigheder, så det har ikke altid været andesteg og risengrød.

Personale spreder julehygge 26-årige Vibeke Nielsen fra Aabenraa sad med sin fod højt hævet over jorden og anbragt i et metalstativ. Hun blev påkørt af en bil den 19. december, og det betød, at hun brækkede den ene side af foden og fik knust noget samtidig med, at hælen også flækkede. På grund af stativet ville det ikke være hensigtsmæssigt med juleorlov inden den kommende operation. Derfor skulle julen med kort varsel fejres på sygehuset. - Til at starte med syntes jeg måske ikke, det var så fedt, men personalet gør det rigtig godt, og jeg har det virkelig hyggeligt. Jeg har fået lov til at få ekstra besøg, smilede Vibeke Nielsen, der havde selskab af sin veninde og arbejdskollega Kamilla ved gudstjenesten. - Der er meget julet på gangene, og sygeplejerskerne hygger om os. Lillejuleaften havde hun besøg af sin mor og lillesøster, og senere juleaftensdag så hun frem til at få besøg af sin far til den fælles julemiddag i sygehusets kantine. - Jeg plejer at være i kirke til jul, og gudstjenesten var rigtig hyggelig. Dejligt, at der var så mange med, sagde Vibeke Nielsen.