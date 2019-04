Kirkegård plaget af indbrudstyve: Knuser ruder i biler

Parkerede biler ved kirkegården i Bov er blevet et mål for indbrudstyve. Nu skal menighedsrådet finde en løsning.

- Den ene taske var endda skjult under et sæde, siger Heidi Jensen og tilføjer, at så vidt hun husker, så har kirkegården i Bov ikke tidligere været plaget af tyverier fra biler.

Bov: Kirkegården i Bov har et problem. Inden for ganske kort tid er besøgende på kirkegården vendt tilbage til deres bil og har kunnet konstatere, at der har været tyve på spil.

En sag for menighedsrådet

Der er fornylig også blevet fundet en anden tømt taske på kirkegården i Bov. Den var dog ikke fra fredags-tyverierne.

- Det viste sig, at den stammede fra et indbrud i en bil, der holdt parkeret i Kruså, siger Heidi Jensen.

Menighedsrådet i Bov Sogn er naturligvis blevet informeret om tyverierne, og de vil nu blive sat på dagsordenen.

- Tyverierne vil blive taget op i menighedsrådet, og vi vil diskutere, hvad vi kan gøre. Videoovervågning bliver nok for dyrt, men skilte kan absolut være en mulighed, hvor man opfordrer folk til ikke at efterlade værdigenstande i bilerne, siger Kaj Christensen, der er formand for menighedsrådet i Bov Sogn.

Kirkegården i Bov er ikke den første, der bliver hærget af tyve. For et lille års tid siden havde kirkegården i Aabenraa de samme problemer, og her valgte man at sætte en masse skilte op, hvor man advarede folk mod at efterlade værdier i deres biler. Det har tilsyneladende båret frugt.

- Mig bekendt har skiltene haft en effekt. Jeg har ikke hørt om tyverier fra biler siden, siger Morten Hansen, der er administrationschef på Fælleskontoret i Aabenraa Sogn.