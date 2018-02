Kirke får nyt tårn i millionklassen

Rise: Efter flere års arbejde kan menighedsrådet i Rise Sogn nu endelig ånde lettet op. Sognet har nemlig modtaget den endelige godkendelse fra Haderslev Stift til at restaurere tårnet på Rise Kirke. Konkret betyder det, at kirketårnet vil få udskiftet naturskiferpladerne på hele spiret.

- Vi har længe haft et ønske om at få restaureret kirketårnets tag og startede på projektet for fire-fem år siden. Det er simpelthen nødvendigt at få skiftet pladerne ud. I forbindelse med stærk blæst oplever vi, at der falder plader ned, siger Johannes P. Christensen, der for formand for menighedsrådet i Rise Sogn.

I tirsdags begyndte opstillingen af stilladset i forbindelse med det store og længerevarende projekt, der ventes at vare næsten året ud.

- Der er tusindvis af skiferplader, der skal hugges og rettes til, og vi regner med, at det hele står klar inden 1. søndag i advent i år. Skulle taget stå klar tidligere, vil det heller ikke gøre noget, siger Johannes P. Christensen.