Kinderæg: Tre nye gratis aktiviteter skal gøre ringriderfest til en folkefest

Gratis tattoo-galla og to gratis fester med livemusik skal gøre ringriderfestlighederne mere folkelige og trække flere folk af huse, håber Amtsringriderforeningen.

Der er skruet så meget ned for det musikalske blus, at foreningen selv kan bære omkostningerne.

- Der bliver stillet stole op, og orkestrene opfører en gallakoncert i det store telt. Og det bliver gratis, for at vi kan gøre det mere folkeligt og for at få flere mennesker på pladsen, fortæller Gerth Petersen, der er nyvalgt formand for Amtsringriderforeningen.

Aabenraa: Amtsringriderforeningen har været udfordret på aktiviteterne rundt om selve ringridningen, ikke mindst økonomisk. Det indebærer ændringer for 2018-udgaven af ringriderdagene i Aabenraa, og nu er kommiteen klar med planerne.

Gerth Petersen, formand for Amtsringriderforeningen Aabenraa.

Gourmetboulevard skal lokke spisende til

Væk er Bierfest, Summer Music Live og Familiesøndag, men de erstattes af tre nye aktiviteter. Fredag aften er livekoncert i teltet for de unge under 30 år, mens de lidt mere voksne får et tilsvarende arrangement med musik lørdag aften. Begge dage fra klokken 21 til 01.

- Og de to koncerter bliver også gratis, fortæller Gerth Petersen, der endnu ikke kan løfte sløret for, hvem kunstnerne er.

- Vi kan bare ikke sige det tit nok. Det skal være folkeligt. Nu kan alle komme på pladsen og høre musik uden at give noget for det, slår Gerth Petersen fast.

Og så er der en tredje ny aktivitet. En gourmetboulevard.

- Det vil være restauranter fra Aabenraa, som laver "pop up-restauranter" på Ringpladsen, hvor de kan markedsføre sig. De får hver et område med plads til op til 50 gæster, siger Gerth Petersen, som tilføjer:

- Ideen med det er også, at vi kan lokke folk lidt tidligere på pladsen, i stedet for at de sidder hjemme på terrassen indtil festerne starter. Og så kan gourmetboulevarden binde det hele mere sammen.

Desuden bliver der igen holdt DM i Grill og traktorringridning i løbet af ringriderdagene, som falder fra den 29. juni til 2. juli.

- Alt i alt bliver festen større, end den nogensinde har været, lover formand Gerth Petersen.