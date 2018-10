Kim Larsen til sin kopi: - Hvorfor laver du ikke dit eget?

- Det var på alle musikeres yndlingstilholdssted, nemlig Drop Inn. Når de havde været ude at spille med bandet, som hed Kjukken på det tidspunkt, var det kutyme, at de skulle have en øl på Drop Inn. Dér mødte jeg ham, og vi talte stille og roligt, fortæller Peter Molzen, der tydeligt husker det første møde.

Aabenraa: For mange danskere har Gasolin og Kim Larsen været en del af opvæksten og noget, man lyttede og knyttede minder til. Det har det også været for 52-årige Peter Molzen.

Han virkede lidt træt, og jeg tænkte, at han var ved at komme sig over sygdommen.

Ros fra Larsen

Det var imidlertid ikke meget, Kim Larsen sagde.

- Ikke andet end, at "når man nu kan synge og spille, som du kan, så kan jeg ikke begribe, du ikke laver dit eget, men spil bare løs", fortæller Peter Molzen.

Den seneste, og nu også sidste gang, han mødte Kim Larsen var 18. juni, da de begge skulle optræde i Aarhus. Hvert sit sted, forstås. De indtog begge en læskende drik baseret på humle på hver deres værtshus få meter fra hinanden.

- Da jeg fik øje på ham, ville jeg lige ønske ham et godt job, så det gjorde jeg. Jeg blev faktisk ked af det, fordi hans håndtryk ikke var meget bevendt. Han virkede lidt træt, og jeg tænkte, at han var ved at komme sig over sygdommen (prostatakræft, red.), siger Peter Molzen.

- En måned efter sit sidste job døde han. Jeg synes, det er godt kæmpet. Helt ydmygt tog han rundt og spillede de jobs, fordi det var det, han skulle. Det, han kunne. Det, han ville.