Kig ind i Nørreportkvarterets fremtid

Aabenraa: Drømmene er mange og store for Nørreportkvarteret. Nu kan alle få lov at se med, når kommunens ByLab inviterer indenfor.

Lørdag 21. april indhyller Shop i City den nordlige del af gågaden i fransk montmartre-stemning, og midt i den parisiske fest kan du møde ByLAB, kommunens informations- og involveringslaboratorie for udviklingen af Nørreportkvarteret. - Hele planen for Nørreportkvarteret kommer snart i høring, men inden da vil vi gerne invitere alle interesserede til at komme forbi i Ramsherred 15, hvor vi blandt andet viser en film, der visualiserer tanker og ønsker med Nørreportkvarteret, siger Bo Riis Duun, afdelingschef for Kultur, Plan & Fritid, i en pressemeddelelse. Den overordnede idé for Nørreportkvarteret er et unikt gademiljø med smukke gamle bygninger, små skjulte passager og hyggelige opholdssteder: Tanken er, at Nørreportkvarteret om få år skal være forvandlet til et stemningsfyldt område med blandt andet små specialbutikker, åbne værksteder, designbutikker, moderne gallerier og meget andet, der kan være med til at skabe et unikt oplevelses- og opholdsrum i den nordlige del af Aabenraas gågade.