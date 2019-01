Kendte youtubere flytter til Aabenraa: Køber liebhavervilla

Tvillingerne Emil og Mikkel Trier er kendte fra You Tube, hvor de har stor succes med deres kanal Trier Gaming. De tjener flere penge end deres forældre, og nu har de købt en liebhavervilla på over 600 kvadratmeter i Aabenraa, hvor der er ro til at være private og de perfekte omgivelser til at være kreative på You Tube. Foto: Timo Battefeld