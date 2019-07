Kendt politimand sætter Stafet for Livet i gang

Lørdag den 31. august klokken 12 sættes årets Stafet For Livet i Aabenraa i gang på Høje Kolstrup for fjerde år i træk. Foto: Timo Battefeld

Om en måned afvikles årets Stafet For Livet i Aabenraa Kommune. Det foregår atter på Høje Kolstrup, og i år er der mulighed for at deltage, selv om man ikke har et hold.

Aabenraa: Når deltagerne i dette års Stafet For Livet lørdag den 31. august bliver sendt af sted fra Agoraen på Høje Kolstrup, bliver det med Per Larsens ord frisk i hukommelsen. Den tidligere chefpolitiinspektør, der i dag er vicepræsident i Kræftens Bekæmpelses præsidium, har nemlig takket ja til at komme og holde åbningstalen ved den fjerde stafet i rækken. Det fortæller formanden for stafettens styregruppe, Karsten Meyer Olesen, der glæder sig over, at der allerede har meldt sig 18 hold til, som sørger for, at der gennem de 24 timer, stafetten varer, vil være folk i gang på de to rundstrækninger på henholdsvis 390 og 920 meter. - Det ser ud til, at vi kan lande på de omkring 1000 deltagere, der betyder, at vi igen vil kunne samle i omegnen af 200.000 kroner ind, som jo går direkte til Kræftens Bekæmpelse, siger Karsten Meyer Olesen.

På tværs af politiske skel Bare fordi man er uenige politisk, betyder det ikke, at man ikke kan enes om at gøre noget sammen for et godt formål. Med det udgangspunkt har Kevin Holm-Jensen fra Dansk Folkepartis Ungdom oprettet holdet "Ungdommens Tværpolitiske Fælleshold".

Foreløbig er han eneste deltager på holdet, men på www.stafetforlivet.dk/stafet/aabenraa/tilmeldte-hold kan man melde sig til.

Nu kan alle være med Som noget nyt har styregruppen besluttet sig for at træde en smule ud af konceptet, der jo går ud på, at et hold har en deltager i gang 24 timer i træk. - Der er mange, der har sagt, at de gerne vil støtte, men at de ikke kan overskue arbejdet med at samle et hold. Derfor har vi lavet et åbent hold, hvor man kan betale deltagergebyret på 100 kroner og så gå de omgange, man har lyst til, forklarer Karsten Meyer Olesen og oplyser, at man både kan melde sig til via www.stafetforlivet/Aabenraa eller simpelt hen bare dukke op på Høje Kolstrup i tidsrummet lørdag 31. august kl. 12 til søndag 1. september kl. 12.

Stemningsfuld ceremoni Der vil igen være et særligt telt forbeholdt Fighterne - nuværende eller tidligere kræftramte. De deltager gratis og går med på den første runde, inden de samles for at høre, hvad Per Larsen, der selv har været ramt af kræft, har at fortælle specielt til dem. Traditionen tro vil stafetten lørdag aften ved 21-tiden blive afbrudt for en stund for at give plads til en lysceremoni. - Det giver tid til eftertanke, og det er værd at komme op og overvære - også selv om man ikke deltager i selve stafetten, siger Karsten Meyer Olesen om den stemningsfulde ceremoni, hvor der tændes levende lys imellem 200 og 300 papirsposer til minde om personer, der er døde som følge af kræft eller som støtte til dem, der kæmper mod kræften. I forbindelse med ceremonien vil der også blive holdt tale, men der er endnu ikke sat navn på, hvem taleren bliver i år.