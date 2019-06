Kendt landsbypræst bad med sin menighed for sidste gang

- Jeg har sagt til ham, at vi er kede af, at han rejser. Han har været en fin fyr at have her, og hans prædikener har været klare og forståelige. Der har været et par afløsere, damer, og vi kunne overhovedet ikke høre, hvad de sagde, sagde kirkegænger Gerda Thielsen, der er mangeårig ildsjæl i Holbøl Foredrags- og Idrætsforening.

Men for kirkegængerne, de, som har oplevet sognepræst Kristian Ditlev Jensens prædikener, vil hans jobskifte til Skagen skabe et savn. Derfor var der også flere på bænkene til gudstjenesten i den lille landsbykirke end på en normal søndag, da sognet sagde farvel til deres præst.

Det er lidt vildt at dumpe ned et sted og starte på en frisk. Det har været lidt blandede bolsjer her.

Det tidligere menighedsråd forsøgte at få Kristian Ditlev Jensen afsat som sognepræst i Holbøl Sogn, men det nuværende menighedsråd er ked af, at han nu skal fortsætte sit virke i Skagen. Foto: Timo Battefeld

- Din tid i Holbøl har ikke altid været nem, og nu har du valgt at søge væk. Sagt med dine egne ord, har du fået det højeste embede i Folkekirken, nemlig som præst i det nordligste sogn i Danmark, Skagen. Nordjyder beskrives ligesom sønderjyder som lidt svære at komme ind på livet af. Nu har du haft halvandet år her i Holbøl til at øve dig, sagde menighedsrådsformand Bente Thygesen Poulsen i sin afskedstale, hvor hun også udtrykte sin glæde ved ham.

Holbøl Sogn sagde søndag også farvel sin organist Hanne Hokkerup, og dét efter 33 år. På tavlen i Holbøl Kirke var Kristian Ditlev Jensens navn allerede påført, men ud for hans navn kommer blot til at stå 2017-2019.

- Det er da trist. Nu var der kommet noget ro og orden over det igen. Han er en fantastisk medlevende præst. Når man kommer hjem fra kirken, tænker man altid på, at det faktisk var rigtigt, hvad han sagde. Det var så nutidigt, mente Peter Hell.

Et anderledes sogn

Kristian Ditlev Jensen var på linje med Bente Thygesen Poulsen, da han, efter at have sagt farvel til sin menighed, gjorde regnskabet op for sin tid i Holbøl.

- Det er lidt vildt at dumpe ned et sted og starte på en frisk. Det har været lidt blandede bolsjer her. Hele sagen med menighedsrådet (det tidligere, der forsøgte at få ham afsat, red.), og nu senest en mærkelig presseomtale (i Bov Avis, red.), sagde Kristian Ditlev Jensen, som erkendte, at hans profil er markant, fordi han ud over at være præst også er kendt som forfatter, radiovært og boganmelder.

- Skagen er karakteristisk ved, at der bor cirka 8800 mennesker, og så kommer der en million turister igennem om året. Det er på en måde en åben konstruktion, hvor langt over halvdelen af dem, der bor der, er københavnere, sagde præsten, som dermed er lidt mere på hjemmebane.

Kristian Ditlev Jensen flytter nu ud af præstegården i Holbøl til fordel for en præstebolig, der udgøres af et nyere parcelhus. 392 kilometer væk. Et savn for det nuværende menighedsråd. Et savn for de trofaste kirkegængere.