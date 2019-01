Kendt kædebutik med overskud er fortid

Aabenraa: Det er slut med at købe højtalere, anlæg, tv og forstærkere i HiFi Klubben i Aabenraa. Ved årsskiftet besluttede klubbens hovedkvarter nemlig at lukke butikken i Aabenraa, og det til trods for at den ikke gav underskud.

- Butikken i Aabenraa gav isoleret set ikke underskud, men det er bedre for os at samle aktiviteterne i Sønderborg og Kolding. Lukningen af HiFi Klubben i Aabenraa er ren tilpasning i forhold til, hvordan markedet ser ud, siger Henrik Wieben, der er landechef for HiFi Klubben i Danmark.

HiFi Klubben har 99 butikker fordelt i Skandinavien samt Holland og Tyskland , 700 medarbejdere og 937.758 medlemmer. For medlemmerne i Aabenraa bliver de nærmeste butikker nu Sønderborg og Kolding.

- Vi har vurderet, at butikkerne i Sønderborg og Kolding kan samle kunderne op fra Aabenraa. Det er bedre med en stor butik i Sønderborg end to mindre i Aabenraa og Sønderborg, siger Henrik Wieben.