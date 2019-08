Kendt hiphop-duo skyder musikvideo i Sønderjylland

Løjt Kirkeby: Det er ikke ligefrem hverdagskost, at der indspilles hiphop-musikvideo i Løjt Kirkeby, men det er ikke desto mindre det, der skal ske om et par uger.

Den 24. og 25. august er duoen Benal - bestående af rapper Benjamin Hav og producer Albert Wanscher - i byen for at lave en ny musikvideo. Duoen bandt P3 Guld-prisen i 2017 og er kendt for hits som "Nu Her", "Uh Babe", "Fri" og "Linen Ud", hvoraf de sidste to er lavet sammen med hiphopgruppen Suspekt.

Ifølge et opslag, hvor produktionsholdet søger statister, kommer videoen til at handle om 12 disciple, der bor på en gård på landet i en slags sekt eller kult. I opslaget beskrives et eksempel på en scene, hvor disciplene - iklædt de samme stramme pastelblå skjorter - står skulder ved skulder under et stort træ, mens de kigger stoisk ind i kameraet.

"Tænk moderne pastel-amish-samfund," lyder beskrivelsen.