Kliplé Mærken

Igennem mange år havde idrætsforeningen i Kliplev prøvet at at få økonomisk gevinst igennem den årlige idrætsuge. Udbyttet var dog altid ringe, aldrig mere end nogle få hundrede kroner, og i 1968 var det helt galt. Idrætsugen dette år blev en total fiasko.Der skulle prøves noget nyt. Det var dog ikke kun økonomien, det var galt med. De idrætslige faciliteter var ikke noget at prale af. Derfor henvendte foreningen sig til sognerådet, og ved at møde i maj 1968 blev man enige om det særdeles vigtige, at der skulle bygges en ny idrætsplads med klubhus. I november gik idrætsforeningens bestyrelse og håndværkerbestyrelsen sammen om opgaven. Der skulle laves arrangementer, som kunne give penge til byggeriet. Man besøgte andre byer med erfaring i byfester, og det blev meget hurtigt besluttet, at der skulle bygges en hal. Derefter dannedes markedskomiteen, og et program blev lavet til den første byfest i 1969. Det gav 11.000 kroner i overskud med en omsætning på 45.000 kroner.



I år kan Kliplé Mærken fejre 50 års jubilæum.