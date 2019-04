Masser af plads

Som han siger, er det "umådeligt upraktisk" at skulle låse af ét sted for at gå med kunderne et andet sted hen, og han er glad for, at handlen med Henning Skriver er gået i orden.

- Det er jo en superflot bygning, som jeg satte i stand med nyt tag og nye vinduer for to-tre år siden i et samarbejde med kommunens bevaringsarkitekt. Der er mange gode ting i støbeskeen i området, og jeg kender Hennings tilgang til tingene. Han er dygtig til at projektudvikle, hvor jeg er bedre til kunst, design og antikviteter, forklarer Lasse Petersen, der ikke får problemer med at undvære de mange kvadratmeter:

- Nej, jeg har jo Nørreport 16-18 og en stor lagerbygning bagved. Så vi kan stadig kalde os en af de største antikvitetshandler i Danmark.